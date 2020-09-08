В А1 рассказали, как компенсируют абонентам неработающий интернет

В общей сложности в августе сервис работал некорректно 6 часов 16 минут Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе А1 напомнили, что мобильный интернет в Минске ограничивался 23, 26 и 30 августа. Причина - выполнение требований государственных органов. В общей сложности сервис работал некорректно 6 часов 16 минут. В связи с этим руководство мобильного оператора решило выплатить компенсации своим абонентам (как физическим, так и юридическим), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов.

Компенсации будут проведены по следующим алгоритмам:

1. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет менее 15,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 500 МБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

2. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет более 15,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатного 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней пользования.

3. Абонентам мобильного интернета физическим лицам, пользующимся платными интернет-пакетами/тарифами, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 50% от ежедневной абонентской платы за пакет/интернет-тариф.

4. Абонентам тарифного плана «Без Лимита» физическим лицам будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования.

5. Абонентам мобильной связи юридическим лицам будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ - в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ - в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости - в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат физическим лицам будут проведены автоматически путем зачисления на баланс. Максимальный срок - 10 дней. Юридическим лицам корректировки автоматически будут учтены в счете за сентябрь.

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