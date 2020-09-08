Погода в Беларуси: 9 сентября еще немного тепла до +23, но с пятницы уже - ночное похолодание

В ближайшие дни в Беларуси несмотря на дожди будет еще тепло, но к концу недели ожидается понижение температур. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Еще немного сентябрьского тепла ожидает белорусов в ближайшие дни 9 -11 сентября. И хотя в ночные часы уже будет по-осеннему зябко, днем термометры покажут приятный глазу градус.

Погодные условия на среду, 9 сентября, в Белгидромете охарактеризовали как неустойчивые. Ночью все еще пройдут дожди, в основном в северо-восточных регионах, и будет прохладно, зато днем воздух прогреется до +23 тепла. В целом в этот день будет облачно с прояснениями, возможен порывистый ветер до 14 - 18 метров в секунду. Ночью средняя температура по стране +9…+14 градусов, но днем уже +17…+23 градусов.

Еще теплее в Беларуси будет в четверг, 10 сентября, И хотя почти по всей стране пройдут дожди, а местами и грозы с порывистым ветром, тепло все еще продержится: ночью от +10…+16 с плюсом, а днем и того жарче около +14…+20 тепла в среднем по республике и совсем приятные +21…+25 градусов в юго-восточных районах.

Однако к концу недели белорусов все же ожидает похолодание. Средняя температура днем сохранится в пределах +14… +20 с плюсом, но в ночные часы вероятно существенное понижение - всего +4...+9 выше ноля. Ветер в течение суток будет умеренный, порывы до 15 - 18 метров в секунду возможны только на Витебщине, где также ожидаются и небольшие дожди.

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