Товарищества собственников минского «двора перемен» получили штрафы: 6750 рублей

Фото: Tut.by

О том, что товарищества собственников домов в минском «дворе перемен» получили штрафы, Tut.by рассказали жители квартала.

Дом №3 на Сморговском тракте и №62 на улице Червякова находятся рядом. Товариществу собственников 3-го дома выписали штраф по статье 16.8 КоАП. Из постановления главного санитарного врача Центрального района Минска Александра Середича следует, что 7 ноября была проверка. В ходе нее специалист Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района выявил нарушение «периодичности определения работы вентиляционных установок». Это мероприятие проводится не реже, чем раз в 3 года. За нарушение выписали штраф – 6 750 рублей.

Аналогичная ситуация приключилась и с домом №62 на ул. Червякова: там нашли идентичное нарушение и выписали такой же штраф.

Ольга Тихонович - председатель обоих товариществ. На этой должности она полтора года. Сейчас она выясняет у предыдущего председателя, действительно ли до ее прихода не было нужного обследования вентиляционных установок.

— По санитарным нормам и содержанию домов у нас все хорошо, за исключением вот этого выявленного нарушения. Пока я собираю информацию, разбираюсь. Если будут какие-то новые сведения — будем опротестовывать предписания. Но если нарушение — значит, нарушение, — цитирует Ольгу Tut.by.

По словам женщины, в последнее время проверки в товариществах участились: приходят РОЧС, администрация района, санслужба. Эти визиты Ольга связывает с позицией двора и уточняет, что у них все в порядке, ведь жильцы сами за свои деньги обслуживают дома.

Коллегу Ольги Тихонович, председателя товарищества собственников дома 1 по Сморговскому тракту, тоже вызвали в санстанцию. Но выдадут ли ему предписание о штрафе – пока неизвестно.

Напомним, в минском «дворе перемен» есть мурал с диджеями, который регулярно закрашивают коммунальщики. Диджеи – это Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые включили песню Цоя «Перемен» на официальном празднике, за что получили по 10 суток ареста. Видеооператор «Комсомолки» побывал в один из вечеров во дворе и снял на видео то, что там происходит.