В «Новой боровой» ходит милиция и выписывают его жителям повестки за БЧБ-флаги. В чем их обвиняют?

Каждый вечер жители микрорайона собираются во дворе с бело-красно-белыми флагами
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По дворам квартала «Новая Боровая», который находится под Минском ходят милиционеры и выписывают повестки людям, у которых в окнах и на балконах находятся бело-красно-белые флаги. Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних подписывает повестки, сообщает Еврорадио.
Жители обвиняются в том, что нарушают правила благоустройства и содержания населенных пунктов по ч. 21.14 КоАП.
Совсем недавно к жителям «Новой Боровой» приехал в гости известный музыкант Пит Павлов.
Каждый вечер жители микрорайона собираются во дворе с бело-красно-белыми флагами.
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