В «Новой боровой» ходит милиция и выписывают его жителям повестки за БЧБ-флаги. В чем их обвиняют?

Каждый вечер жители микрорайона собираются во дворе с бело-красно-белыми флагами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По дворам квартала «Новая Боровая», который находится под Минском ходят милиционеры и выписывают повестки людям, у которых в окнах и на балконах находятся бело-красно-белые флаги. Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних подписывает повестки, сообщает Еврорадио.

Жители обвиняются в том, что нарушают правила благоустройства и содержания населенных пунктов по ч. 21.14 КоАП.

Совсем недавно к жителям «Новой Боровой» приехал в гости известный музыкант Пит Павлов.

Каждый вечер жители микрорайона собираются во дворе с бело-красно-белыми флагами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В квартире Галины Уласик, одного из редакторов tut.by, проходит обыск

К самой Галине претензий нет, а только в ее дочери Валерии (подробности).

Столичная коллегия адвокатов предлагает бесплатную помощь всем попавшим в трудную ситуацию

Можно обращаться в юридические консультации, адвокатские бюро и к адвокатам, осуществляющим деятельность индивидуально (подробности).