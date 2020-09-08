«Маме дали 5 суток». По делу Ирины Сухий из «Экодом» суд вынес решение

7 сентября, дело Ирины Сухий было рассмотрено в суде. Фото: ecoidea.by

Члена совета общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий осудили на пять суток ареста. Об этом сообщила её дочь София на своей страничке в facebook. «Маме дали 5 суток», - написала она.

7 сентября, дело Ирины Сухий было рассмотрено в суде. Ей вменяли участие в несанкционированном массовом мероприятии 3 сентября. Материалы отправили в РУВД на доработку.

Брат Ирины Иван Сухий в своём facebook написал, что в тот день она была в 200 км от Минска на Голубых озерах. Есть множество свидетелей, включая самого его.

В комментариях одна из пользователей спросила Софию, будет ли учитываться время, проведённое в Ириной в заключении. Дочь ответила, что «Да. В пятницу отпустят. Итого получается 5 с половиной суток».

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