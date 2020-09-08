«Понять, что тогда было пережито, невозможно». Мезенцев возложил цветы к стеле «Минск - город-герой»

Вместе с послом цветы были возложены и жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев 8 сентября в Минске возложил цветы к стеле «Минск - город-герой», почтив память жертв блокады Ленинграда, передаёт ТАСС.

Вместе с послом цветы были возложены и жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны. «Понять, что тогда было пережито, невозможно, сказал после церемонии Мезенцев, - Но не помнить, не заставлять себя переживать и раздумывать, чем это было для всех, нельзя. Это нужно делать обязательно».

Также им было отмечено, что народы Советского Союза боролись с нацизмом плечом к плечу. «Мы не должны стесняться и бояться об этом говорить. И с теми, кто совсем юн, и с теми, кто постарше. И склонять голову перед теми ветеранами, кто еще в строю», - подчеркнул дипломат.

Ежегодно 8 сентября отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда. В 1941 году в этот день немецкие войска замкнули кольцо вокруг города.

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