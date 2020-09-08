Члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов в Киеве рассказали, что произошло с ними и Марией Колесниковой

На пресс-конференции мужчины рассказали, что после того, как узнали о задержании Марии Колесниковой они отправились к ней домой. Скрин видео: youtube.com

8 сентября вечером члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали свою версию того, что с ними и Марией Колесниковой произошло в Минске и на границе. Они сказали, что, узнав о задержании Марии Колесниковой, они отправились к ней домой. Во дворе люди в штатском затолкали их в синий микроавтобус. Сначала всех повезли в ГУБОПиК, а потом в ДФР, сообщает onliner.by.

Иван Кравцов рассказал, что их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, это способствовало бы деэскалации, как они думали. Они предлагали вывезти её на автомобиле Кравцова.

Антон Родненков сказал, что как только Марию завели в микроавтобус и отдали паспорт, она «разорвала его на мелкие кусочки и выбросила их в окно».

«Потом она просто вылезла из заблокированной машины и пошла обратно в Беларусь», — добавил секретарь КС.

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И добавил, что он очень рад, что Колесниковой удалось всех перехитрить и выйти победителем (подробности).