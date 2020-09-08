В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

Помимо ОМОНа в задержаниях принимали участие люди, одетые в камуфляж, маски и без каких-либо отличительных знаков Фото: Павел МАРТИНЧИК

8 сентября на проспекте Машерова прошли жесткие задержания ОМОНом протестующих. Ранее в составе нескольких сотен человек люди направились от Комаровского рынка до площади Независимости, сообщает ТАСС.

Силовиками демонстранты были разделены по группам, после чего началось задержание граждан. Участники акции пытались отбивать у ОМОНА задерживаемых. В потасовке с одного из них протестующие сорвали маску.

Помимо ОМОНа в задержаниях принимали участие люди, одетые в камуфляж, маски и без каких-либо отличительных знаков. Милиция не подпускала СМИ к месту задержаний. Некоторых журналисты тоже пострадали. Те, кто медленно отступал перед силовыми структурами, которые оцепляли площадку перед заблокированной группой, силовики толкали, хватали за руки и волосы, стараясь вытолкнуть за оцепление.

По информации источника силовики задержали несколько десятков людей: мужчин и женщин. Участвовавшие в акции женщины кричат, некоторые плачут. Милиция особого назначения блокировала у стены одного из зданий несколько десятков девушек. Позже они были отпущены.

Силовики закончили зачищать территорию. На другой стороне проспекта Машерова люди скандировали «Отпускай». Силовики сели в автомобили и уехали с места задержаний.

В то же время на площади Независимости проходил митинг в поддержку Александра Лукашенко. На нём собралось около 50 человек. Его участники, держа в руках государственную символику, скандировали «За Беларусь!», а спустя 30 минут разошлись.