Швейцария «глубоко озабочена» судьбами Колесниковой, Кравцова и Родненкова

Ведомство Швейцарии сообщило, что «глубоко озабочено» судьбами членов Координационного совета». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

8 сентября, вечером, в своём официальном твиттер-аккаунте внешнеполитическое ведомство Швейцарии сообщило, что «глубоко озабочено» судьбами членов Координационного совета» Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

«Мы призываем к диалогу и требуем от белорусских властей положить конец подавлению мирных протестов», — написал МИД страны.

Напомним, 7 сентября в Минске были задержаны член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова, исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и пресс-секретарь КС Антон Родненков. Они были доставлены к границе с Украиной. Кравцов и Родненков пересекли границу и вечером 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве. Колесникова разорвала свой паспорт, вылезла из заблокированной машины и пошла обратно в Беларусь, где снова была задержана белорусскими силовиками. На данный момент её местонахождение неизвестно.

Вечером того же дня в Минске начались акции в поддержку Колесниковой. Возле Комаровского рынка, произошли массовые задержания.

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В возложении принимали участие жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны (подробности).