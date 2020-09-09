В США предупредили о введении санкций против Минска из-за ситуации с Марией Колесниковой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Государственный секретарь США Майкл Помпео рассказал, что против Минска рассматривается вариант введения новых санкций из-за ситуации с Марией Колесниковой. Об этом сообщает РБК.

- США совместно с союзниками, а также со своими партнерами рассматривают возможность введения дополнительных целевых санкций в отношении тех, кто участвует в репрессиях и нарушении прав человека в Беларуси, - подчеркнул Помпео.

И добавил, что в Вашингтоне очень обеспокоены тем, что происходит в Беларуси в отношении членов Координационного совета.

Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие, которое применяется в отношении народа, освободить всех тех, кто был задержан. И добавил, что в числе задержанных находится гражданин США Виталий Шкляров. По словам Помпео, белорусской власти необходимо «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

Напомним, что Марию Колесникову 7 сентября в центре города неизвестные затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Во вторник, 8 сентября, стало известно, что Мария задержана на белорусско-украинской границе. Чтобы не уезжать из Беларуси, она порвала свой паспорт. Во время интервью российским журналистам Лукашенко заявил, что Колесникова собиралась сбежать в Украину к сестре.