Украина поставила на паузу подготовку к белорусско-украинскому форуму, который запланирован на 8 - 9 октября

Украина «поставила на паузу» подготовку к белорусско-украинскому форуму, который была запланирован на октябрь. Фото: pixabay.com

Украина поставила на паузу подготовку к белорусско-украинскому форуму, который был запланирован на октябрь. Проведение Третьего форума регионов намечено в Гродно. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Подготовка к форуму пока приостановлена. Но я хочу заметить, что данное мероприятие не отменено. Зачем отменять, если не знаешь, какой ситуация может быть завтра. Здесь нужно занять очень принципиальный, но взвешенный подход, - заявил Кулеба.

Он добавил, что никогда Беларусь для Украины не представляла никакой угрозы. И наоборот. По словам Кулебы, между странами сложились дружеские и очень глубокие отношения на всех уровнях, и отказываться от этого никто не собирается.

Глава МИД Украины рассказал, что выбранная пауза продлится до того момента, пока ситуация в Беларуси станет более понятной для Украины.

- Все на паузе, но ровно до того момента, пока мы не увидим новую реальность, с которой нам нужно будет иметь дело в Беларуси, - заявил Кулеба.

Третий Форум регионов Беларуси и Украины должен пройти в Гродно 8 - 9 октября.