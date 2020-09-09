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Лукашенко: Перед 33 задержанными под Минском россиянами мы извинились

Президент добавил, что он специально для этого отправил своего сына, который работает советником по безопасности
Инна КОРСАК
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Лукашенко рассказал, что перед задержанными 33 гражданами России извинились. Фото: кадр из сюжета по БТ

Лукашенко рассказал, что перед задержанными 33 гражданами России извинились. Фото: кадр из сюжета по БТ

Александр Лукашенко 8 сентября пообщался с журналистами из российских СМИ. Он рассказал и о ситуации с задержанными под Минском 29 июля гражданами России. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

- Мы извинились перед 33 гражданами России. Специально для этого я отправил своего сына, который работает советником по безопасности. Он извинился и спросил, куда хотят люди эти уехать. Они сказали, что хотят в Москву. Они туда и уехали, - рассказал Лукашенко.

Он также рассказал, что ему доложили о том, что с границы России в Беларусь заезжает целый автобус, в котором находятся 33 человека. По словам Лукашенко, изначально спецслужбы располагали информацией, что один из 33 мужчин - уроженец Гомельской области и едет, чтобы проведать своих родственников.

- Да, у нас была информация и о том, что граждане России должны были лететь в Стамбул. Но, помимо этого, мы знали, что они ехали по трассе и не свернули в сторону минского аэропорта. А билеты эти в Стамбул они уничтожили, - подытожил Лукашенко.