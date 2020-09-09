Юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Он успел сообщить, что в штаб кто-то пришел

Юрист Максим Знак перестал выходить на связь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Он успел сообщить, что в штаб Бабарико кто-то пришел и отравил слово «маски».

- Утром у Максима было запланировано интервью, но он не зашел в zoom. Я решил ему позвонить, но услышал, что он произнес фразу: «похоже, что к нам кто-то пришел» и сразу отключился. А следом он прислал слово «маски», - рассказал порталу tut.by пресс-секретарь штаба Глеб Глебов.

Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет и сейчас проводятся необходимые процессуальный действия.

- Поводы и причины нам неизвестны. У Знака запланирован в доме обыск, - сообщил Лаевский.

На данный момент стало известно, что прессу в штаб не пускают, но в здании находятся люди.

На парковке, которая находится возле штаба, припаркованы несколько микроавтобусов с тонированными стеклами. У одного из них отсутствуют номера.

Напомним, что 7 сентября в центре Минска неизвестные затолкали Марию Колесникову в миктоавтобус и уехали в неизвестном направлении. Позже появилась информация, что Мария была задержана на белорусско-украинской границе. Чтобы остаться в Беларуси она порвала свой паспорт.

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