Тихановская о поступке Колесниковой: Порвав свой паспорт на границе, она сломала систему

Тихановская поддержала поступок Колесниковой. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская прокомментировала поступок Марии Колесниковой, которая 8 сентября порвала свой паспорт на границе с Украиной. Сообщение Светлана разместила в телеграм-канале.

- Мария порвала свой паспорт и данным поступком сломала систему насильственного выдворения людей за границу. Она для меня настоящий герой. К сожалению, у меня нет информации о местонахождении Марии. Но я хочу сказать, что похищение Колесниковой - низкий поступок. Если власть стала прибегать к подобным методам, то у нее нет поддержки, - написала в своем сообщении Тихановская.

Напомним, что Марию Колесникову 7 сентября неизвестные затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Позже появилась информация о том, что она была задержана на белорусско-украинской границе. Мария поварал свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

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Они считают, их вывезли в Украину из-за отсутствия шенгена. Но Колесникова действительно порвала паспорт, вылезла из заблокированной машины и пошла обратно в Беларусь. (подробности)