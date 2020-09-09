«Рефинансирование белорусского госдолга»: Песков рассказал, что обсудят на предстоящей встрече Путин с Лукашенко

Стало известно, что будут обсуждать на встрече Путин и Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко на предстоящей встрече. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- На предстоящей встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко планируется обсудить ряд вопросов. Среди них - рефинансирование белорусского государственного долга. Также будут затронуты вопросы дорожных карт, цен на энергоресурсы, которые поставляются в Беларусь, вопросы функционирования большого количества предприятий и многое другое, - пояснил Песков.

Он добавил, что данные вопросы неоднократно обсуждаются при встречах Путина и Лукашенко. По словам Пескова, в данный момент, когда Беларусь переживает непростой период, общение президентов двух стран приобретает еще большую важность и актуальность.

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