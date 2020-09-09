Возле дома Светланы Алексиевич в Минске собрались журналисты: писательница опасается обыска или задержания

Светлана Алексиевич входит в президиум Координационного совета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 11 утра Светлана Алексиевич рассказала, что заметила вокруг себя подозрительную активность. На фоне последних новостей о задержании членов президиума Координационного совета, куда входит и Алексиевич, писательница стала опасаться обыска и задержания.

У подъезда и у дверей квартиры нобелевской лауреатки собрались журналисты - больше 30 человек. Светлана Алексиевич дверь не открывает, говорит, что плохо себя чувствует и боится выходить одна. Журналисты настроены не уходить, пока с ней рядом не будет кого-то надежного.

Евгений Николаевич, сосед по площадке, говорит, что с 9 утра никого подозрительного в подъезде не заметил. Он предполагает, что Светлане Алексиевич могли позвонить в домофон и не представиться.

Машин без номеров во дворе нет. По словам соседа, навскидку, припаркованы знакомые автомобили жильцов дома. Есть пару машин с дипломатическими номерами.

К писательнице приехала ее помощница Людмила. Светлана Алексиевич попросила ее не заходить в квартиру – беспокоится, что в квартире установлена прослушка.

Светлана Алексиевич все-таки открыла дверь, чтобы поговорить с журналистами. Фото: Наталия КРИВЕЦ

– Мы постоянно на связи. До недавнего времени я находилась рядом, и только недавно улетела. Когда Светлана Александровна осталась одна, все и произошло. Самое правильное сейчас - защита через присутствие, - так прокомментировала ситуацию правозащитница Мариана Кацарова.

«ПОХИЩАЮТ ЛУЧШИХ ИЗ НАС»

Сама Алексиевич сделала такое заявление, его опубликовал ПЭН-центр, главой которого нобелевская лауреатка избрана: – Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им. Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…

Напомним, утром 9 сентября появилась информация, что к юристу Максиму Знаку пришли люди в масках. Также сообщалось об обыске в квартире Марии Колесниковой. Ее местоположение и статус до сих пор не известны.

Напомним, 26 августа писательницу и нобелевскую лауреатку вызывали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу по факту создания Координационного совета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

Писательницу 26 августа вызывали в СК (читать далее)