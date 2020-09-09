Встреча Лукашенко с Путиным в Москве состоится на неделе с 14 по 18 сентября. Но точная дата пока неизвестна

Встреча Лукашенко с Путиным в Москве состоится на неделе с 14 по 18 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Москве состоится с 14 по 18 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении, которое было опубликовано, говорится о том, что в окружении президента ходят разговоры о встрече в Москве на следующей неделе.

Точная дата встречи пока не сообщается.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что встреча Путина с Лукашенко точно не состоится 13 сентября.

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