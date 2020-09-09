МВД: На акциях протеста, которые прошли в Беларуси 8 сентября, был задержан 121 человек. Из них 106 будут судить

В МВД рассказали, что в акциях протеста, которые прошли в Беларуси 8 сентября, был задержан 121 человек. Из них – 106 будут судить Фото: Павел МАРТИНЧИК

В МВД рассказали, что в акциях протеста, которые прошли в Беларуси 8 сентября, был задержан 121 человек. Из них 106 будут судить. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Во вторник, 8 сентября, на площади у Комаровского рынка собралось около 250 человек. Они прошли колонной по площади Якуба Коласа, улице Куйбышева и проспекту Машерова. Всего в акциях протеста приняли участие не более 500 человек, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что без инцидентов не обошлось. По ее словам, люди вели себя агрессивно, кричали и обступили одного из сотрудников милиции, а потом сорвали с него балаклаву. Чемоданова заявила, что подобные действия не останутся без внимания.

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