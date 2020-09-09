Лукашенко снял с должности Александра Конюка, генерального прокурора Беларуси

Новым генпрокурором Беларуси назначен Андрей Швед. Фото: БелТА.

В среду, 9 сентября, стало известно о новом значительном кадровом назначении в белорусских властных структурах. О том, что президент назначил нового главу Генеральной прокуратуры, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

На должность генерального прокурора Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа, экс-председателя Госкомитета судебных экспертиз Беларуси.

Таким образом, на должности генпрокурора Беларуси был заменен Александр Конюк, занимавший высокий пост в течение 9 лет.

- Человек надежный, государственный, военный, прошел Афганистан - мы это знаем. Знает иностранные языки, и у него есть желание поработать в службе дипломатии. Я не возражаю против его желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить предложения,- сказал Лукашенко, снимая Конюка с должности генерального прокурора, сообщали БелТА.

А вот о новом назначении президент сказал следующее:

- Это естественный процесс (кадровые назначения. - Ред.) после выборов. Основной костяк был сформирован до выборов. Но определенная доводка, как принято говорить, существует и после выборов, - пояснил глава республики.