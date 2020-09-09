«В воскресенье у нас иногда люди выходят на улицы. Никакой дестабилизации в стране нет». Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси

Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Фото: БелТА

Один из первых вопросов, адресованных Лукашенко, касался ситуации в стране.

- Вы въехали в Минск. Тихо, спокойно, чистота, несмотря на отдельные там хождения. Это бренд, и все это сохранилось. Выезжаешь за кольцевую дорогу - там совершенно иная жизнь. В воскресенье у нас одна ситуация, а в остальные дни вот такая нормальная ситуация. Мы, конечно, стараемся поддерживать вот эти бренды наши, имидж нашей страны. В воскресенье люди иногда ходят по улицам. Поэтому вот ответ на вопрос - никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор - и этого бы не было.

Лукашенко объяснил, что под внешним фактором имеет в виду управление извне.

- Управляют американцы из центра под Варшавой, через телеграм-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты. Вы видите, на известном канале в воскресенье начертили квадрат - идите туда. Пошли. А потом - идите к Дворцу Независимости. Это одно влияние. Второе - нас попробовали немножко пощекотать (это я сейчас понимаю, тогда серьезно воспринял) разного рода учениями у границ Беларуси. У границ Союзного государства - на будущее нам это определение понадобится. Мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать для того, чтобы этому противостоять.

По словам Александра Лукашенко, усиление на границе сохраняется.

- И даже мы усилили на украинском направлении. И не зря - судя по сегодняшней ночи (судя по всему, речь идет о том, что случилось с Марией Колесниковой. - Ред.).