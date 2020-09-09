Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 сентября 2020 года: «ковид» подтвердился еще у 194 человек, и еще 5 умерли

В Беларуси продолжают регистрировать случаи инфицирования коронавирусом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Пресс-служба Минздрава сообщила новые данные по заболеваемости COVID-19 в Беларуси на 9 сентября.

Так за сутки в республике коронавирус был выявлен еще у 194 человек. Общее число заразившихся «ковидом» за все время пандемии составило 73 тысячи 402 человека.

- Выздоровели и были выписаны из медучреждений за последние сутки 83 пациента. Общее количество на 9 сентября составило 71 тысячу 999 человек, - прокомментировали в Минздраве.

В последние дни наблюдается и увеличение ежесуточно проводимых тест-исследований на коронавирус. Так за прошедший день сделано более 8,7 тысячи тестов - 1 миллион 605 тысяч 547 исследований за все время.

В Минздраве сообщили и новую статистику смертности. За минувшие сутки умерли еще 5 человек. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси - 726 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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