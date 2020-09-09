«Ее выбросили из машины на ходу». Лукашенко – об инциденте с Марией Колесниковой на границе

Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам. Фото: БелТА

Во время интервью 8 сентября российским журналистам Лукашено заявил, что не знает никого из членов Координационного совета.

- Говорят – бывший этот министр, бывший посол, бывший театрал. Флейтистка, но она наверное же не бывшая, подыгрывает немного. Хотя, будучи здесь, вряд ли. Но говорят, они были членами этого совета. Кто-то был там из бизнесменов, и притом тех бизнесменов, которых я вынянчил на руках. Конечно, я поинтересовался, когда люди в окружении, врач мне сказала – там вот этот. «А вы ж ему, Александр Григорьевич, все время помогали». Нашли его, уточнили – да вы что, говорит. «Я член совета? Я об этом не слышал». Вот такой совет. Я боюсь говорить о конкретных лицах – один сбежал, вторая пыталась сбежать, задержали на границе.

По словам Лукашенко, ему доложили о том, что Мария Колесникова и еще два человека «не то друзей, не то водителей, не то близких» 8 сентября бежали в Украину.

- У них документы были оформлены заранее, они предъявили паспорт на нашем участке - таможенники, пограничники, пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Между этими постами 8-9 километров. Мы выставили усиление – их (Колесникову. – Ред.) остановили, они на своей машине дали по газам. Ее то ли выбросили из машины на ходу. Сами, они втроем были, кто ее мог выбросить. Наши пограничники ее задержали и отправили в погранотряд. Украинцы, насколько я понял, их (двух человек, которые были с Колесниковой) задержали. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы их вернули.

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