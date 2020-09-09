«Приехал трезвый водитель, но за руль сел пьяный владелец авто»: СК разобрался в ДТП под Бобруйском

Водитель съехал в водоем, и авто опрокинулось. Фото: УСК по Могилевской области.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала подробности трагичного ДТП в Бобруйском районе. Не справившись с управлением водитель «Ниссана Икс-Трейл» допустил съезд в неглубокий водоем, выбраться из авто не смог ни водитель, ни три его пассажира, их трупы в машине на утро обнаружили работники агроусадьбы, где они отдыхали перед трагедией.

В среду, 9 сентября, пресс-служба Следственного комитета сообщила о завершении расследования смертельной аварии на Могилевщине.

Следователи выяснили, что 28 июня трое мужчин приехали в деревню Спорное порыбачить на территории фермерского хозяйства. Рыбаки выпивали, поэтому решили, что обратно их повезет трезвый водитель. Для этого 54-летний владелец кроссовера позвонил 33-летнему знакомому, тот приехал на озеро на такси.

- На следующий день никто из четырех мужчин не вышел на связь с родными, и работники агроусадьбы решили обследовать территорию. В водоеме на территории они увидели перевернутую машину на крыше и вызвали МЧС и милицию. Когда внедорожник достали из воды в ней были тела всех четырех пропавших мужчин, - рассказали в УСК.

Из кроссовера упавшего в водоем, не смогли выбраться 4 мужчины, они погибли. Фото: УСК по Могилевской области.

В кроссовере остался видеорегистратор, на который попал также и момент трагической гибели. Стало понятно, что за руль «Икс-Трейла» сел владелец машины, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В момент аварии он также был нетрезвым - экспертиза выявила 1,4 промилле в крови.

- Трезвый водитель - знакомый, которого хозяин авто попросил приехать на авто, сидел рядом на пассажирском сидении. Они договорились, что поменяются местами, когда авто выедет на оживленную трассу, - пояснили правоохранители.

Опрокидывание авто произошло, когда выпивший мужчина проезжал вдоль водоема. Он заметил рыбацкий стул на берегу и захотел подсветить его фарами, считая, что его забыл кто-то из компании. Водитель стал разворачиваться задним ходом и выехал за пределы гравийки, машина опрокинулась. Выбраться из авто никто не смог.

По итогам следствия возбуждено уголовное дело в отношении водителя, он нарушил ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело по неосторожности к смерти трех лиц. Производство по уголовном уделу прекращено в связи со смертью виновного в ДТП мужчины.

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