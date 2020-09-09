Уже точно: Мария Колесникова задержана и находится в СИЗО №1 в Минске

На 9 сентября Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На третьи сутки после исчезновения члена Координационного совета Марии Колесниковой у его родственников появилась исчерпывающая информация от правоохранителей: она задержана, находится в Минске.

Об этом отца оппозиционной активистки Колесниковой проинформировал руководитель следственной группы Главного следственного управления СК, пишет tut.by.

- Мне позвонил руководитель следственной группы Василюк и сообщил, что Мария арестована. Он предложил привезти передачу, - добавил отец Колесниковой.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что оппозиционный политик Колесникова пропала в Минске 7 сентября, потом была информация, что она порвала паспорт на белорусско-украинской границе и была задержана. Александр Лукашенко заявил, что «Колесникова хотела убежать к сестре в Украину».

Также в среду, 9 сентября, появился и официальный комментарий Госпогранкомитета об инциденте в Александровке.

- Вся имеющаяся в ГПК информация о задержании Колесниковой и пересечения границы Родненковым и Кравцовым по состоянию на текущий момент представлена общественности и СМИ в полном объеме, - написала пресс-служба ведомства в телеграм-аккаунте.

На заявления Родненкова и Кравцова, которые сообщили, что их вывезли в Украину, в ГПК однозначно заявили, что «полемика не может вестись из-за границы». И добавили:

- Что касается местонахождения и правовой оценки действий Марии Колесниковой, то эта информация будет представлена позднее, - заключили в Госпогранкомитете.

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