«Сегодняшний рабочий - это не тот, что два месяца назад». Лукашенко - о протестных настроениях на предприятиях

8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских СМИ. Фото БелТА.

Задавая вопрос, журналисты уточнили, что ситуация на предприятиях их интересует как потребителей - ведь Беларусь экспортирует в Россию огромное количество товаров.

- Это не самая великая беда и достижение, что товар идет в Россию, - начал Александр Лукашенко. - Такого товара, как мы производим, Россия может купить где угодно, правда, в три - пять раз дороже, и не худшего качества.

Он признал, что Российская Федерация - все же нас основной экспортный рынок, его доля составляет 48%. Потом президент остановил внимание на некоторых глобальных аспектах белорусско-российского сотрудничества и наших сильных сторонах:

- Космос. Мы стали космической державой. Всего около 30 государств таких в мире. Небольшая Беларусь стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи и прочее, работаем с россиянами… Атомная станция - величайшее достижение. Ладно, в сельском хозяйстве мы продвинулись. Не потому, что там говорят: «Вот, Лукашенко - аграрий, и он в этом разбирается». Слушайте, какой я аграрий? Надо было народ накормить. Поэтому мы взялись за сельское хозяйство. Надо было народ одеть - поэтому сохранили легкую промышленность и сильно модернизировали. У нас большой ресурс - вода. По данным ООН, в Беларуси и Хорватии самая чистая вода. Вы даже не слышали об этом…

- А в Загреб (столица Хорватии. - Ред.) приезжаешь - они говорят: «Не пейте из-под крана на всякий случай. Они, наверное, не в курсе, - удивился Роман Бабаян.

- Может быть, - согласился Александр Лукашенко. - Все ж там по-разному…

- Так на заводах спокойно? Рабочие же на митинги выходили, - возвращаются к изначальному вопросу российские журналисты.

- Да. Выходили. Может, и сейчас в этой толпе в воскресенье выходят. Но сегодняшний рабочий - это не тот рабочий, что два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Ни один же завод не остановился… Как только прошла информация, что «Беларуськалий» якобы забастовал, Мазепин («Уралкалий») мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это довели откровенно честно до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали... Не было такого, чтоб забастовали заводы. Но заранее так называемая оппозиция и эти деятели, которые появились, структурно все это сделали. На предприятиях создали ячейки и рабочим начали: «Можно не работать и получать деньги». Кто-то на это клюнул. На одном таком заводе я был. На военном заводе, который производит, как у вас называют "сороконожки" эти («Колесные тягачи», - уточняет журналист". - Ред.) для «Тополей», для ядерных боезарядов. Я говорю: «Хорошо, можете не работать. Но у вас вот заказы - Эмираты, Россия и прочее - на два года заказов. Завтра это другие произведут». Вот такой был у меня разговор, хотя они ни одного дня не бастовали. Да, после смены люди там выходили и высказывали свое мнение, неудовлетворение и так далее…