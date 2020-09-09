Курс валют в Беларуси на 9 сентября: белорусский рубль укрепился, евро и доллар откатили назад

Белорусский рубль укрепил позицию к трем основным валютам. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что по итогам валютных торгов в среду, 9 сентября, белорусский рубль укрепился по отношению к трем основным валютам, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Правда, изначально на открытии торгов картина была обратной - доллар начинал с роста. Но в итоге все же белрублю удалось удержать свою позицию второй день кряду и немного прибавить в весе к основным валютам.

Итоговые курсы основных валют на 9 сентября следующие.

Доллар стал дешевле на 0,0028 белорусского рубля и снизился в цене до 2,6329 за один «зеленый».

Европейская валюта снизилась на 0,014 белрубля и достигла 3,0995 рубля РБ за один евро.

Сотня российских рублей также подешевела на бирже, рубль РФ снизился на Br0,0044 и теперь составляет 3,4615 белрубля за 100 рублей России.

В обменниках картина немного другая, но близкая к курсу на бирже. Минимальный курс на продаже: доллара в банках 2,638 белрубля, евро - 3,106, 100 рублей РФ - 3,465 белрубля.

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