«Наверное, нынешнему поколению надо что-то пережить, чтобы поняли систему координат, в которой живут». Лукашенко - о непуганых белорусах

Александр Лукашенко встретился с российскими журналистами во дворце независимости. Фото БелТА.

8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью, на которое в Минск приехали главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

- Вы говорите: «Белорусы не пуганы». Особенно украинцы: «А, белорусы непуганые, а вот их попугают, тогда они будут знать, почем фунт лиха». Мне очень не хотелось бы, чтобы мою страну и мой народ начали пугать. А сам себе иногда думаю, оставшись один на один сам с собой: «Наверное, нынешнему поколению белорусов надо что-то пережить, чтобы они поняли систему координат, в которой они живут, и чтобы они поняли и оценили то, что у нас сделано», - сказал им Лукашенко. - Да, я иногда так думаю, что не дай бог эта беда, и нам придется испить то, что испили все постсоветские республики. А ведь все это прошли. Вы прошли через Чечню, война была страшная, была втянута вся Россия. Осетия с Ингушетией. Да и Абхазии хватило… Хватило России. Донбасс этот, Крым, Молдова - везде Россия страдает, даже Сирия, Ливия сегодня… Поэтому все это прошли. А нас беда эта как-то минула.

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