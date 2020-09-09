Лукашенко рассказал, кто и чем недоволен в Беларуси и почему не будет "цветной" революции. Фото: belta.by.

Накануне, 8 сентября, Александр Лукашенко дал больше интервью российским СМИ.

9 сентября трансляцию опубликовал russian.rt.com.

- Вы много говорили о внешних причинах - это дестабилизация Беларуси… А есть ли внутренние причины? - задали вопрос Лукашенко.

- Конечно. Их мало. Нет таких причин, чтобы вот эта цветная революция свершилась в Беларуси. У нас экономика худо-бедно работает… Мы за времена пандемии - мы не закрылись, у нас свой путь борьбы был с этим - по ВВП мы упали всего лишь на 1,2%. И мы зубами цепляемся… Мы планировали в ноль выйти. Может, и выйдем. Нет этой классической картины, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее. У нас реальные доходы населения в этом году за полгода выросли на 5,4%. В прошлом году - около семи. Даже в России 8% было падение, и в этом году несколько - посмотрите точно…

- В чем тогда внутренние причины недовольства?

- Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я все-такие пересидел. Ну, утюг включишь, я про эту предвыборную кампанию говорю... Утюг включил - Лукашенко. Чайник - Лукашенко. Телевизор - Лукашенко. И какой-то части людей, наверное, чуть-чуть надоел. Это не главная причина, одна из главных. Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив им условия такие, которые нигде не могут предоставить лучше. Страна спокойная, тихая, стабильная: иди гуляй - не хочу. И никаких налогов. Ну лучше уже не представишь… И что им захотелось? Им захотелось власти… Вот она, здесь, глубина этого конфликта…

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