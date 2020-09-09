В Слуцком районе УАЗ сбил 8-летнего велосипедиста, мальчик в реанимации

8-летнего мальчика на велосипеде сбил водитель УАЗа. Фото: pixabay.com.

Серьезное ДТП с участием малолетнего велосипедиста произошло на территории Слуцкого района во вторник, 8 сентября, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу УГАИ УВД Минского облисполкома.

Известно, что наезд случился примерно в 15.30. Проезжая по улице Минская в агрогородке Вежи 58-летний водитель УАЗ-31519 допустил наезд на ребенка.

- 8-летний мальчик выехал на дорогу с дворовой территории частного дома. Водитель совершил наезд. Пострадавшего ребенка с тяжелыми травмами доставили в реанимацию ближайшей больницы, - добавили в УГАИ.

По факту ДТП проводится расследование.

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