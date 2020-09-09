«Как ты себя успокоишь, если это твой ребенок, которого ты вырастил, вынянчил, был для него батькой». Лукашенко о тех, кто против него

После выборов в Беларуси проходили не только акции протеста, но и в поддержку президента. Он и сам выступал на одном из таких митингов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян спросила во время интервью у Александра Лукашенко, как он относится к тому, что часть его электората теперь против него.

- На этих выборах не голосовало за меня меньше людей, чем на прошлых выборах, - заявил президент. - Но почему-то произошла эта вспышка (речь, видимо, идет о протестных акциях. - Ред.). Я уже сказал почему: и пандемия, и коронавирус, и съехались все, кто торговали и не торговали, и мелкие буржуйчики там - вот они сошлись в кучу. Раньше они как-то воспринимали результаты выборов - да, вот они есть. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели - и они вылезли… Ну хорошо. Если по всей стране в прошлые выходные вышло больше 30 тысяч - посчитайте, какой это процент. А ведь не голосовали за меня полмиллиона, ну, может, 600 тысяч. Я это нормально воспринимаю… Конечно, я был несколько разочарован, я переживал за это. Хотя сам себя как опытный человек успокаивал: «Ну чего ты паришься! Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией, которые, может, хотели бы видеть уже завтра нового президента». Но как ты сам себя успокоишь, если это твой ребенок, которого ты вырастил, вынянчил, как вы сказали, был для него батькой. Поэтому да, приятного мало.