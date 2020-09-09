Премьер-министр Польши: «Белорусы хотят принадлежать к Европе свободных, демократических народов»

Матеуш Моравецки вручил ключи от Белорусского дома в Варшаве Светлане Тихановской. Фото: Kancelaria Premiera, @PremierRP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки во второй раз за последний месяц встретился со Светланой Тихановской. Он 9 сентября вручил ей ключи от новой усадьбы «Белорусского дома» в Варшаве. Учреждение работает с 2011 года и объединяет белорусов, которые по политическим и не только мотивам переехали в Польшу.

- Мы боремся за то, чтобы белорусский вопрос оставался живым на международной арене. мы хотим, чтобы помощь для вас была реальной. У всех подверженных пыткам есть шанс получить помощь в Польше. Изгнание представителей своего народа - это выражение высшего неприятия и страха авторитарной власти перед собственным народом. Протестуем против этого изо всех сил. Желаем всем белорусам обрести свой дом в Беларуси, - выступил со вступительным словом в "Белорусском доме" в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

Он вручил Светлане Тихановской ключи от новой усадьбы. По словам премьера, этот дом может стать резиденцией для белорусов, которые готовы прилагать усилия для того, чтобы изменить к лучшему свою страну.

- Передаем ключи от этой усадьбы для вольных белорусов в Варшаве, чтобы они заботились о том, чтобы эта борьба за суверенность, демократию закончилась успехом. Это дар польского народа народу белорусскому, - презентовал подарок Матеуш Моравецки.

А накануне этой встречи глава польского правительства выступил на Первой программе польского радио. И много говорил о Беларуси.

- То, что происходит за нашей восточной границей - это переломный момент, это дело наивысшей важности не только для белорусов, но также и для Польши и, не боюсь этого сказать, для Европы. Белорусы не только побороли свой страх, но также показывают целой Европе, что хотят принадлежать к Европе свободных, демократичных, правопорядочных народов, - отметил Моравецки.