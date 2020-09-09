Лукашенко: Сегодня невозможно реализовать ту интеграцию, которая прописана в союзном договоре, поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты

Лукашенко: "Помните, я говорил, а вы посмеивались год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Вы это в шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась". Фото: Павел МАРТИНЧИК

8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. В Минск приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

- Хочу спросить про Россию, - обратился к президенту Роман Бабаян. - До какой степени вы реально готовы к более тесной интеграции? Об этом говорят сегодня просто все, и уже какие только версии не выдвигаются…

- На этот вопрос белорусы ответили на референдуме (...) наверное, полтора десятка лет тому назад, когда мы поставили вопрос об экономической интеграции с Россией. И люди ответили положительно. Более того, мы пошли дальше, заключив соглашение с Ельциным, а потом договор, и ратифицировали уже с Путиным договор о Союзном государстве. Там было прописано все. Сколько лет прошло - 20 или 15, много.

- Говорят, многие пункты лично вы готовили.

- Не только я, мы вместе готовили с россиянами. Коль я подписывал, я сторонник. И Путин ратификационную грамоту мне вручал. (…) Мы пошли даже дальше, мы прописали контуры. Почему мы говорим «Союзное государство»? Это были контуры будущего государства союзного. Там же было все. Но последняя статья, по-моему, гласила, что мы на референдуме в Беларуси и России должны принять конституцию нашего Союзного государства. Почему вы на это не пошли? (...) Тогда все вы боялись, что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха. Что, не так?

- Разговоры такие были, но сейчас многое изменилось, - ответил Бабаян.

- Антон говорил что? Что вы придете и займете место русского царя, грубо говоря, - сказала Маргарита Симоньян.

- Почему русского? Русско-белорусского. (…) И россиянам в мозги это вбили. Вы, а не белорусы, не я, не пошли тогда на референдум. Обстановка тогда была другая. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня уже невозможно ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Мы начали накануне парламентских выборов, они были в ноябре прошлого года, и вот мы влезли в президентские, и уже не до этого. Вы видите, какая кутерьма. Кто-то кричит: «Сдает России Беларусь», кто-то еще что-то, и мы остановились.

И ваш вопрос, «До какой степени?» Мы с вами суверенные, независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными, независимыми? У нас теснейшая кооперация экономическая. У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе какой-то там резерв, который, кстати, не использовался. Ну, дай бог и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности наша – запад, то белорусская армия, 65 тысяч штыков, она вступает в войну. И российская группировка, которая нас поддерживает, она тоже прописана по плану, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, даже севернее, южнее, мы бы немедленно защищали Россию. Россия создала резерв сегодня, потому что на внешних границах вы посмотрите, что творится. И потом, вы что, думаете, уж очень нужна западу Беларусь? Им больше всего нужна Россия. Это трамплин. Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя как Украину положить Беларусь под Америку или под Запад. (…)

…Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к тому мнению, по-мужски скажу, мы можем собачиться по любым вопросам, но оборона и безопасность – это святое. И вот эти события показали, что это для нас святое. Помните, я говорил, а вы посмеивались год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Вы это в шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась. Роман, то, что происходит в Беларуси, расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки. Это просто политика Польши, что они с территорией поступают подло. Это за нас взялись - за Беларусь, а через Беларусь за Россию, знаете какие силы. И упрощать ничего нельзя.

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