Лукашенко: «Им в голову вкинули: «А сколько можно! Саша – 3%».

- Я, работая в сельском хозяйстве, породил 9 первых фермеров в Советском Союзе. Землю им выделил и прочее. И Горбачев Михаил Сергеевич меня, тогда сопливого пацана, за это хвалил… - передает russian.rt.com трансляцию интервью Александра Лукашенко российским СМИ. - То, что я говорю "пересидел", я это чувствую, многие так говорят. Давайте отвлечемся от личностей. Вы бы от президента Лукашенко отказались по каким причинам? Чисто эмоциональным? Что - пересидел? Человек опытный, здоровый, еще может работать. Мозги на месте, если они у него на месте. Ну, вы сравните.

- Ну, я ж не белорус, - ответил на вопрос Лукашенко российский журналист.

- Ну, а если бы были белорусом? - настаивал Лукашенко. - Да, над тобой, наверное, давлело б: "Ну сколько можно - четверть века". И прочее… А потом бы ты голову взял в руки.

- Ну, по сторонам бы я посмотрел…

- Да, и наши люди посмотрели. Но молодежь ведь не может этого оценить. Им в голову вкинули: «А сколько можно! Саша - 3%»...

Люди по-разному говорят. Да, Лукашенко долго у власти. А я говорю, знаете, у нас в постсоветских республиках, на Кавказе особенно, была ситуация, когда пришли новенькие вот такие… все разрушили и развалили…

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