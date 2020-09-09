Сколько составляет госдолг Беларуси перед Россией? Вы удивитесь

В бюджете Беларуси на 2020 год предусматривались 3,9 миллиарда долларов на выплаты по кредитам России и Евразийского фонда стабилизации и развития. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко анонсируется на следующую рабочую неделю и, вероятнее всего, состоится с 14 по 18 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также уточнил, что среди прочих тем в повестке встречи - рефинансирование госдолга Беларуси.

Так, по всем кредитам, получение которых зависело от России, долг Беларуси превысил 10 миллиардов долларов, пишет БелаПАН со ссылкой на данные Минфина в проспекте эмиссии белорусских евробондов.

Если детальнее, то на 31 марта 2020 года госдолг Беларуси по межгосударственным кредитам, которые выдала Россия, составлял 7 миллиардов 924,7 миллиона долларов в сумме. Также у Беларуси есть долг по кредитам Евразийского стабилизационного фонда, председательствует в котором российский Минфин. Данная задолженность составляла на то же время 2 миллиарда 241,4 миллиона долларов.

В итоге суммированный размер белорусского долга перед Россией по кредитам, с ней связанным, превысил 10 миллиардов долларов. То есть это примерно шестая часть ВВП Беларуси, от 59,66 миллиарда долларов, по данным Всемирного банка за 2018 год.

Напомним, в бюджете Беларуси на 2020 год закладывались выплаты по госдолгу в размере 3,9 миллиарда долларов. При этом почти половина этой суммы должна была пойти на погашение российских кредитов и долга по кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития.

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