Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Мария Колесникова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о попытке захвата власти, пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката оппозиционного политика.

В среду, 9 сентября, появилась официальная информация о местонахождении Марии Колесникой. Ее отцу позвонил следователь с СИЗО №1 на Володарского, сказал, что она задержана и предложил принести передачу.

Информацию о подзащитной получил в этот же день и адвокат Марии Людмила Казак, ей пояснили, что ее подзащитная проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти.

Напомним, о том, что в Беларуси возбуждено и принято в разработку уголовное дело о захвате власти, глава СК сообщал 20 августа. После того, как 18 августа Александр Лукашенко, говоря о деятельности Координационного совета, заявил, что «это попытка захватить власть».

Мария Колесникова стала первым членом президиума Координационного совета, которая получила статус подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Насколько задержана Колесникова, пока не известно.

Напомним, в основном составе Координационного совета состоят 75 человек, в президиуме - 7. На данный момент, в Минске на свободе остается только одна из членов Совета - нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В среду, 9 сентября, она собрала журналистов, заявив, что опасается обыска или задержания.

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Лукашенко считает, что член Координационного совета пыталась сбежать из Беларуси. До этого сообщалось о том, что Колесникову пытались вывезти насильно, на границе она порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси (подробности).

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