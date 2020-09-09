Лукашенко про ОМОН, который пытался «удержать страну»: «Да – на улицах получили. Так а как?»

Накануне, 8 сентября, Александр Лукашенко дал больше интервью российским СМИ. 9 сентября трансляцию опубликовал russian.rt.com.

- Вот почему ты спрашиваешь - ОМОН, на улицах, агрессивно… На улицах работает ОМОН и внутренние войска. Их задача - стабилизация обстановки, удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравилось там… Лежачего не бьют, - говорит Лукашенко. - И когда я увидел кадр там - конечно, он где-то там что-то натворил, бежал от этого столкновения. И знаете, когда люди возбуждены… Он получил. Я в открытую, по-мужски им сказал, я с ними встречался, подъезжал: «Ребята, я это не приветствую, не надо, лежачего не бьют».

Ты задал вопрос: «На Окрестина…» А получил кто-то на Окрестина или нет? Почему все повесили на ОМОН? А потому что ОМОН спас нас, как мы сейчас видим, от блицкрига (с немецкого - "молниеносная война". - Ред.). У них была задача 9-го, не получилось 10-го - задавить, ринуться на правительственные учреждения, захватить и прочее.

Если бы не эти ребята… Мы бы здесь не сидели с вами. И надо было атаковать их. Да - на улицах получили. Так а как? Вы же прежде всего эту агрессию проявили в нарушение закона. И они взяли то, что там на улицах произошло – на Окрестина ж попали уже некоторые с синяками… И на Окрестина получили. А кто получил?.. Самая большая проблема и противоречие зеков, заключенных и ментов, как они их называют, в чем? Они ненавидят друг друга. И в Окрестина попало очень много, я их называю урки - их показывали, по 12 раз судимые были…

И вот когда они пьяные, прокуренные - не все были пьяницы и наркоманы - 60%... Они ринулись на этих ребят. И, конечно, они им ответили... Но не омоновцы, омоновцев на Окрестина не было. Но все было направлено на них, чтобы синяки показывали… Мы видели, что некоторым девчонкам попы красили синей краской… Но и спина была вся синяя...

Но сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят - и с переломанными позвоночниками омоновцы - до сих пор лежат в госпитале. И я поручил Караеву, каждого пофамильно, мы должны их поддержать. Некоторые никогда уже не встанут. И к жене своей не подползут…

И за что эти ребята пострадали - за то, что спасали страну и навели порядок?..

Я не могу осудить этих ребят, которые защищали не только страну - я так воспринимаю - но и меня...