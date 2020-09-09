Лукашенко: «Многие полномочия президента - немыслимо колоссальные». Фото: president.gov.by.

- Я думаю, что нам сейчас, прежде чем окончательно внести Конституцию на референдум, а Конституцию обязательно, - сказал Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. - Это за два года и до выборов мы говорили, уже два варианта Конституции мы изобрели, но, с моей точки зрения, там мало что поменялось. Надо более глубокие изменения. Поэтому группа существует, работает над третьим вариантом Конституции. Группа специалистов. Именно специалистов, а не политиков. Она в ближайшее время выдаст предложения с учетом сегодняшнего времени.

- У нас есть еще один очень серьезный орган – это Всебелорусское народное собрание. Съезд белорусского народа – так его называют. Он проводится один раз в пять лет. И он пройдет скорее всего в декабре – крайний случай после новогодних и рождественских праздников в январе. Это прогноз, планирование на пятилетку. Половину времени съезд обсуждает общественно-политические вопросы, половину – экономические. Думаю, что на съезде мы даже сможем прописать по срокам некоторые наши действия. Вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно.

Некоторые политические, особенно представители отдельных политических партий, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь - пример тому Украина - это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями - в этом его сила. Ну, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент. И это даже не в Конституции дело. Многие полномочия президента, они немыслимо колоссальные по объему - надо передавать губернаторам, парламенту, может быть, надо структуру менять. Почему президент должен назначать всех судей? От районного суда до суда Верховного. Не обязательно. Там надо областные суды, районные, городские - там, на месте надо формировать их. Верховный суд - да, это как и в России, Казахстане - это дело президента. Парламент надо загрузить по-настоящему. Но условие одно: получив полномочия - отвечай. Поэтому президент должен сохранить вот этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти, он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это основные полномочия. И оборона, и безопасность. Ну, может, еще какие-то там полномочия в силу кадровых вопросов и так далее. Это отдельные лидеры политических партий - пропорциональная система, и все. Ну, Россия попробовала пропорциональную систему - сейчас вы там по-моему наполовину: половина - партий, половина - мажоритарная система. Ну зачем повторять чужие ошибки? На чужих ошибках надо учиться. Поэтому если уж так очень хочется избираться по партийным спискам - хотя бы наполовину, но для этого надо создать настоящие партии в Беларуси. Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством. Потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже.

- Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно – и я к этому склонен – чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Именно я к этому склонен, никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста. Я по срокам не говорю – надо принять Конституцию, провести выборы в местные органы власти.. Если проводить досрочные президентские выборы – они наверно должны пройти раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того как появится новый президент, а потом провести по новой Конституции – она будет раньше уже утверждена – провести парламентские выборы.