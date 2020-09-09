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Политика

«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «никакие слияния или поглощения не могут быть результатом визита»
Надежда БУТОВИЧ
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Песков заявил, что поглощение или слияние стран не может быть итогом одного визита. Фото: Александр Щербак | ТАСС.

Песков заявил, что поглощение или слияние стран не может быть итогом одного визита. Фото: Александр Щербак | ТАСС.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что визит Александра Лукашенко в Москву, вероятно, должен состоятся на неделе с 14 по 18 сентября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил темы, которые будут обсуждаться на переговорах, например рефинансирование белорусского госдолга перед Россией.

Но также в интернете начала широко обсуждаться тема того, что в поездке в Россию будет решен вопрос «поглощения» Беларуси Россией.

- Конечно же, никакие слияния или поглощения и так далее не могут быть результатом визита. Это абсолютная чушь, - пояснил Песков на брифинге, пишет ТАСС.

Но также пресс-секретарь российского лидера не стал отрицать, что визит Александра Лукашенко - событие особой важности.

- Особенно с учетом тех событий, которые переживает белорусское государство, - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что российско-белорусские отношения - особое многовекторное партнерство.

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