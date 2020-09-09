«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

Песков заявил, что поглощение или слияние стран не может быть итогом одного визита. Фото: Александр Щербак | ТАСС.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что визит Александра Лукашенко в Москву, вероятно, должен состоятся на неделе с 14 по 18 сентября.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил темы, которые будут обсуждаться на переговорах, например рефинансирование белорусского госдолга перед Россией.

Но также в интернете начала широко обсуждаться тема того, что в поездке в Россию будет решен вопрос «поглощения» Беларуси Россией.

- Конечно же, никакие слияния или поглощения и так далее не могут быть результатом визита. Это абсолютная чушь, - пояснил Песков на брифинге, пишет ТАСС.

Но также пресс-секретарь российского лидера не стал отрицать, что визит Александра Лукашенко - событие особой важности.

- Особенно с учетом тех событий, которые переживает белорусское государство, - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что российско-белорусские отношения - особое многовекторное партнерство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Сегодня невозможно реализовать ту интеграцию, которая прописана в союзном договоре, поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты.

Президент ответил на вопросы российских журналистов о тесной интеграции с Россией, обороне и безопасности (подробности).

Сколько составляет госдолг Беларуси перед Россией? Вы удивитесь.

Если суммировать связанные с Россией белорусские кредиты, получится более $10 миллиардов - шестая часть ВВП (подробности).

Посол Мезенцев о единой валюте Беларуси и России: Мишустин и Головченко это не обсуждали.

В четверг, 3 сентября, премьеры обсудили многое, в том числе цены на энергоносители и вакцину от коронавируса. Это подтвердил Дмитрий Мезенцев (видео; подробности).