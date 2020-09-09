Лукашенко рассказал, как перехватывали секретную запись разговора Ника и Майка. Фото: belta.by.

Накануне, 8 сентября, Александр Лукашенко дал больше интервью российским СМИ. 9 сентября трансляцию опубликовал russian.rt.com.

Лукашенко в том числе рассказал, как перехватывали секретную запись разговора Ника и Майка

- Это начало. Американцы играют вдолгую. Вот мы перехватили этот разговор. Как бы вы там ни хихикали над этим, это реальный разговор. Если вы хотите послушать реальную запись…

- Очень хотим! – в один голос сказали журналисты.

- К Бортникову (директор ФСБ России. – Ред.) Это собственность ФСБ.

- Вы передали?

-Всё – диск положил ему, реальную запись эту перехваченную, с секретного телефона, - перечислил Лукашенко. - Как нарушено было, голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, так устроена система, что начинает… Вот вовремя не схватишь – разрушается. И у нас было нарушено, мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда: «Александр Васильевич, посмотрите». Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но эта была такая явно выраженная…

У нас создан шикарнейший центр. Без России. Шикарнейший центр контроля, радиоэлектронной разведки. И классные специалисты, военные. Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве под Гродно - это было мое распоряжение, развернуть этот центр... Я как в воду смотрел, говорю: «Проконтролируй до Берлина, что там происходит»… Мы все видели, читали все эти разговоры...