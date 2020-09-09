Минздрав предлагает обсудить использование наркотических веществ в медицинских целях

Минздрав собирается изменить Инструкцию об использовании наркотических средствах в медцелях. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Министерстве здравоохранения Беларуси решили вынести на общественное обсуждение вопрос об использовании наркотических средств в медицинских целях, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующий проект постановления предусматривает ряд корректировок в Инструкции о порядке приобретения, хранения, использования и реализации психотропов и наркотических средств в медцелях.

Например, в новой редакции может появиться норма о том, что у фармработников, которых будут допускать к работе с использованием наркотических веществ, не должность быть непогашенной или неснятой судимости за преступления против здоровья граждан, а также они должны быть полностью здоровы психически, не иметь заболеваний, связанных с наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом. Еще в Минздраве хотят допустить ведение учета наркотических средств и веществ в формате электронных журналов, которые будут защищены от несанкционированного доступа. Предлагаются и другие изменения в инструкцию.

Обсуждения на сайте Правового форма Беларуси продлятся с 9 по 19 сентября включительно.

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