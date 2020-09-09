Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира чету Тихановских

Депутат ЕС выразил благодарность коллегам по Европарламенту за то, что они поддерживают белорусских друзей. Фото: REUTERS

Выступая в Европарламенте депутатом, бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском было выдвинуто предложение представить Светлану и Сергея Тихановских кандидатами на Нобелевскую премию мира. Про это он написал в своем твиттер-аккаунте.

«Считаю, что будет сильными сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в неволе, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые участвуют в самом мирном движении за последние годы», - подчеркнул Туск.

Депутат ЕС выразил благодарность коллегам по Европарламенту за то, что они поддерживают белорусских друзей.

«Никто из нас не знает, когда и как завершится их борьба за свободу, но мы все знаем, кто прав», - отметил Дональд Туск.

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