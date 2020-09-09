Колесниковой и Знаку грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральной прокуратурой Беларуси возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса.

- В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси, - сообщает belta.by информацию СК. - Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов, - рассказали в СК.

Также известно, что в отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по подозрению в совершении того же преступления задержан и Илья Салей.

По части 3 статьи 361 УК РБ им грозит от двух до пяти лет лишения свободы.