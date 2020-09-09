Премьер-министр Головченко заявил, что чувствует себя отлично после прививки от коронавируса

Головченко также рассказал, что в данный момент идут переговоры по вопросу внедрения и массового распространения российской вакцины. Фото: belta.by

9 сентября во время рабочей поездки в Витебскую область, премьер-министром Романом Головченко было отмечено, что состояние здоровья после прививки от коронавируса, которую ему сделали 3 сентября, остаётся без изменений. Про это он рассказал в Орше, на пресс-конференции, пишет БЕЛТА.

«Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться», - подчеркнул Головченко.

Он также рассказал, что в данный момент идут переговоры по вопросу внедрения и массового распространения российской вакцины. «Наш Минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен завершиться. Вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством и после этого начнется её использование», - добавил премьер.

Головченко также отметил, что пока рано говорить о каких-либо сроках. «Мы планируем еще частично локализовать её конечное производство, чтобы удешевить стоимость», - сказал он. Возможно, имелась ввиду фасовка вакцины.

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