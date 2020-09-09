Светлана Тихановская выступила за хорошие отношения Беларуси с Россией

Ранее Тихановская выступала с видеообращением к жителям Российской Федерации. Тогда она рассказывала про протесты в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Международном экономическом форуме в Польше в городе Карпач экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что Россия играет весьма важную роль в жизни Республики Беларусь и что у двух стран должны быть хорошие отношения, сообщают РИА Новости.

Ранее Тихановская выступала с видеообращением к жителям Российской Федерации. Тогда она рассказывала про протесты в Беларуси, отметив при этом, что они ни на каком этапе не были борьбой против России. Экс-кандидат акцентировала мысль на том, что очень важно не испортить отношения между двумя странами, а жители Беларуси «настроены на максимально дружественные отношения со всеми своими соседями».

«Россия играет очень важную роль в жизни Беларуси, так как нас объединяют торговые отношения. Мы никак не можем отвернуться от России. Это всегда будет наш сосед и мы должны иметь с ними хорошие отношения», – подчёркивала Тихановская.

Также попросила, чтобы другие страны сейчас позволили белорусам «самостоятельно заняться нашими проблемами».

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