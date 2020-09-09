Генпрокурор РФ заявил, что россиян «ЧВК Вагнер» задержанных в Беларуси, заманили туда обманом

Красновым также было сказано, что, СК Российской Федерации по этому факту проводит процессуальную проверку, но, уже есть понимание, что спецслужб было несколько. Фото: ria.ru

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в интервью газете Коммерсантъ заявил, что ранее задержанных россиян в Беларуси заманили обманом спецслужбы нескольких стран.

Он рассказал, что от Генпрокуратуры последовала незамедлительная реакция на ситуацию. В порядке, который предусмотрен Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, был направлен запрос генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку, который спустя некоторое время был удовлетворен. Тогда, граждан РФ передали российской стороне.

«Президент России Владимир Путин уже высказался по этой ситуации. Я также изучил материалы, связанные с этим событием, и могу подтвердить, что российских граждан заманили в Республику Беларусь обманным путем спецслужбы других государств», – отметил генпрокурор РФ.

Красновым также было сказано, что СК Российской Федерации по этому факту проводит процессуальную проверку, но уже есть понимание, что спецслужб было несколько.

В конце июля в СМИ появилась информация о задержании 33 российских граждан. СК Беларуси утверждал, что задержанные подозреваются в подготовке массовых беспорядков в стране. Также, по данным спецслужб, была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.