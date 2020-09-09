Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаями исчезновения людей в Беларуси

В Кремле надеются, что информация будет предоставлена в установленные законом сроки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что исчезновение людей в Беларуси вызывает обеспокоенность. В Кремле надеются, что информация будет предоставлена в установленные законом сроки, сообщают РИА Новости.

9 сентября в Минске был задержан член президиума Координационного совета Максим Знак. Ранее задержали других членов совета Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Последним удалось выехать в Украину.

«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, вызывает обеспокоенность», - сказал пресс-секретарь, когда отвечал на вопросы журналистов о том, является ли такой способ взаимодействия с оппозицией оправданным и правомерным.

Ранее представители оппозиции Беларуси, которые были не согласны с итогами президентских выборов, создали Координационный совет по транзиту власти. Лукашенко, характеризуя его работу, утверждал, что это попытка захвата власти. Представители КС говорят, что все обозначенные цели и способы совета законны. Они основаны на конституционных законах Беларуси.

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Представитель президента России заявил, что у Москвы нет об этом детальной информации, так же как нет и не может быть контактов с белорусской оппозицией (подробности).