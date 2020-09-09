Милиция Минска не располагает информацией о задержании Максима Знака

Позже стало известно, что юрист находится под стражей в Следственном комитете. Скрин видео: youtube-канал Виктор Бабарико

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома ничего не знают о задержании юриста, члена президиума Координационного совета Максима Знака, пишет агентство «Интерфакс-Запад».

«У ГУВД такой информации нет», - сказала 9 сентября официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Ранее Максим Знак перестал выходить на связь. Он успел сообщить, что в штаб Бабарико кто-то пришел, и отправил слово «маски». Позже стало известно, что юрист находится под стражей в Следственном комитете и ему вместе с Мариной Колесниковой грозит от двух до пяти лет лишения свободы за дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в Беларуси, причинение вреда национальной безопасности стране. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

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«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, вызывает обеспокоенность», - сказал пресс-секретарь президента РФ (подробности).