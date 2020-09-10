Сербия отказалась от участия в антитеррористических учениях «Славянское братство». Фото: БелТА

Сербия отказалась от участия в антитеррористических учениях «Славянское братство», которые пройдут в Беларуси с 10 по 15 сентября. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- В предстоящий период Сербия не намерена участвовать в каких-либо совместных учениях или других, которые связаны с вооруженными силами в проектах с НАТО, США, КНР, ЕС, Россией, ОДКБ, - заявил министр обороны страны Александр Вулин.

И добавил, что Сербия и дальше планирует выполнять план по укреплению армии, а также по повышению ее боеготовности.

- Данное решение позволит Сербии оставаться нейтральной в военном отношении и оградить себя от политического и экономического давления, - подчеркнул министр обороны.

По словам Вулина, данное выбранное решение, если будут требовать обстоятельства, может также распространяться и на участие Сербии в миротворческих операциях.

Напомним, что учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский.