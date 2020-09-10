Вице-премьер Петришенко: Действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка

Петришенко заявил, что действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в БелТА.

По словам Петришенко, в обязанности родителей, согласно Конституции и действующего законодательства, входит защита своих детей. И добавил, что, привлекая несовершеннолетних к участию в акциях протеста, родители подвергают их большой опасности.

- Стимулирование и подогревание несознательных родителей приводить на несанкционированные митинги своих детей, просто не укладывается ни в какие рамки международных правовых норм. Это же просто недопустимо, - заявил Петришенко.

И добавил, что за границей не было ни одного подобного случая.

- Мы намерены отреагировать на происходящее. И будем действовать в рамках международных норм и стандартов. Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних будет дана оценка действиям каждого родителя, который приводил с собой ребенка на акции протеста, - подчеркнул вице-премьер.

По словам Петришенко, даны поручения министерствам юстиций и образования, а также МВД проанализировать правоприменительную практику действующих законодательных норм в части защиты прав детей.

- Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали их опасности, - заявил Петришенко.

Он отметил, что в данной ситуации необходимо повысить роль общественных организаций, в частности Детского фонда. По словам вице-премьера, он удивлен, что организация еще не проявила себя и пока молчит.