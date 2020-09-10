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Вице-премьер Петришенко: Действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка

Он добавил, что подобное «просто недопустимо и не укладывается в рамки действующих правовых норм»
Инна КОРСАК
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Петришенко заявил, что действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка

Петришенко заявил, что действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко заявил, что действиям родителей, которые приводили на акции протеста своих детей, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в БелТА.

По словам Петришенко, в обязанности родителей, согласно Конституции и действующего законодательства, входит защита своих детей. И добавил, что, привлекая несовершеннолетних к участию в акциях протеста, родители подвергают их большой опасности.

- Стимулирование и подогревание несознательных родителей приводить на несанкционированные митинги своих детей, просто не укладывается ни в какие рамки международных правовых норм. Это же просто недопустимо, - заявил Петришенко.

И добавил, что за границей не было ни одного подобного случая.

- Мы намерены отреагировать на происходящее. И будем действовать в рамках международных норм и стандартов. Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних будет дана оценка действиям каждого родителя, который приводил с собой ребенка на акции протеста, - подчеркнул вице-премьер.

По словам Петришенко, даны поручения министерствам юстиций и образования, а также МВД проанализировать правоприменительную практику действующих законодательных норм в части защиты прав детей.

- Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали их опасности, - заявил Петришенко.

Он отметил, что в данной ситуации необходимо повысить роль общественных организаций, в частности Детского фонда. По словам вице-премьера, он удивлен, что организация еще не проявила себя и пока молчит.