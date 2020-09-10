«Мария столкнулась с угрозами физической расправы»: адвокат встретилась с Колесниковой в СИЗО

Адвокат встретилась с Колесниковой в СИЗО Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат Людмила Казак 9 сентября встретилась со своей подзащитной Марией Колесниковой в СИЗО. Казак рассказала, что Мария чувствует себя бодро и не падает духом. В камере у нее шесть соседок. Об этом сообщили в телеграм-канале штаба Бабарико.

- Марии в СИЗО оказывали помощь. У нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле Колесниковой есть ушибы. У нее побаливают руки. Это связано с тем, что девушку с силой заталкивали в машину и удерживали, - говорится в сообщении штаба.

Адвокат Колесниковой собирается подать заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

- У Марии на руках нет никаких документов о ее задержании. Она только получила постановление, в котором указана избранная мера пресечения, которое было санкционировано Генеральной прокуратурой 8 сентября. В документе нет информации о том, кем, когда и где была задержана Мария, - рассказала Казак.

По словам адвоката, Колесникова расценивает похищение как серьезное уголовное преступление. Будут составлены соответствующие обращения, чтобы установить всех тех, кто был причастен к похищению и насильственному вывозу за границу.

- Колесникова столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать иначе как реальными не могла. По данному факту Мария также планирует подавать заявление, - заявила Казак.

По словам адвоката Колесниковой, утром 10 сентября может состояться допрос с участием Марии.